🏥 В 2025 году в Крыму планируют закупить медицинское оборудование на сумму более 173 млн рублей Закупка оборудования планируется для шести медучреждений республики, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🏥 В 2025 году в Крыму планируют закупить медицинское оборудование на сумму более 173 млн рублей Закупка оборудования планируется для шести медучреждений республики, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.