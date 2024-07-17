#Сводка на утро 17 июля 2024 года ▪К ночи ВС России нанесли удары по объектам в Одесской области, один из прилётов пришелся в район г.
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#Сводка на утро 17 июля 2024 года ▪К ночи ВС России нанесли удары по объектам в Одесской области, один из прилётов пришелся в район г.
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