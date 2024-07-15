Минобороны РФ: силы ПВО сбили и перехватили 22 дрона ВСУ в трёх регионах России

Российские военные в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами, сообщило Министерство обороны России.
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