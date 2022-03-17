Рафаэль Надаль в Индиан-Уэллс обыграл Рейлли Опелку (7:6, 7:6). Испанец 98-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерсов».
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