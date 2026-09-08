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Газета.ру

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Депутат Миронов призвал кабмин отменить индексацию железнодорожных тарифов

Депутат Миронов призвал кабмин отменить индексацию железнодорожных тарифов

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября.

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