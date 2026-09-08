Депутат Миронов призвал кабмин отменить индексацию железнодорожных тарифов

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября.
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