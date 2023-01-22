Поварёнок с лучшими рецептами

20 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Я собственно нащщот айнтопфа кину свою копеечку.  Хорошая штука . Однако классический тоже весьма неплох а даже лучше...Пряный айнтопф с ...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    А я бы не стала ждать,когда мясной сок испарится,а просто сшила бы его в другую ёмкость,дожарила бы мясо,а потом доли...Свиная поджарка с...
  • Сергей Дмитриев
    Цимес: Морковный пирог с морковным кофе.- мировой блюдО !Морковный пирог

Десерт "Тирамису", не классический

Десерт "Тирамису", не классический

Благодарю поварят за сердечные поздравления с днем Рождения! Мне было очень и очень приятно! Приглашаю на десерт, он не классический, но очень и очень вкусный! Точно буду делать его не один раз! И да, это очень калорийно, но таааак вкусно!!! .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх