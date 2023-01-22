Десерт "Тирамису", не классический

Благодарю поварят за сердечные поздравления с днем Рождения! Мне было очень и очень приятно! Приглашаю на десерт, он не классический, но очень и очень вкусный! Точно буду делать его не один раз! И да, это очень калорийно, но таааак вкусно!!! .