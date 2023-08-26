Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Олег Самойлов

А Вы ТОЧНО уверены, что "будут"? Насколько я информирован и многими годами службы еще НА УКРАИНЕ в семидесятые и восьмидесятые годы убежден в том, что украинцы россиян ВСЕГДА "люто любили"! Еще бы не "любить", если приходилось эту голодрань и нищебродов кормить и содержать на своей шее!