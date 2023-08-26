Более 90 процентов граждан незалежной не готовы к компромиссам ради мира Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Юрий Кот Менее половины жителей Украины (43,3%) хотят прекращения боевых действий.
Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии
Комментарии
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Олег Самойлов
По сусалам должны получить в первую очередь пиндосрань и наглосраксы! майдауны - во вторую смену!
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1 час.
Олег Самойлов
А Вы ТОЧНО уверены, что "будут"? Насколько я информирован и многими годами службы еще НА УКРАИНЕ в семидесятые и восьмидесятые годы убежден в том, что украинцы россиян ВСЕГДА "люто любили"! Еще бы не "любить", если приходилось эту голодрань и нищебродов кормить и содержать на своей шее!
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1 час.
Леонид Руси
Ненавидят чаще всего непобедимых. А любят дурачков
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1 час.
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