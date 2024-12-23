В России оценили сроки достижении пика ключевой ставки

«Ведомости»: пик ключевой ставки в России пройден и равен 21 проценту годовых Своим решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых совет директоров Банка России дал понять, что второй цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора подошел к концу.