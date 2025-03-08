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Ирина Пинчук на Мальдивах начала новую жизнь после развода

Ирина Пинчук на Мальдивах начала новую жизнь после развода

Ирина Пинчук нашла новую любовь на Мальдивах.  Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук, недавно шокировавшая своих поклонников новостью о разводе с Араем Чобаняном, продолжает наслаждаться жизнью на Мальдивах.

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