Ирина Пинчук на Мальдивах начала новую жизнь после развода

Ирина Пинчук нашла новую любовь на Мальдивах. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук, недавно шокировавшая своих поклонников новостью о разводе с Араем Чобаняном, продолжает наслаждаться жизнью на Мальдивах.
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