Филипп Киркоров появился на публике с Яной Рудковской, от которой он без ума

Недавно в Москве состоялся банкет в честь открытия летней веранды известного ресторана, который посетили знаменитости российского шоу-бизнеса, включая Настасью Самбурскую, Иду Галич, Ксению Бородину, Настю Ивлееву, Марию Кравцову и Яну Рудковскую.