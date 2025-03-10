Аналитик объяснил необходимость создания трёх новых особых экономических зон

Создание трёх новых особых экономических зон — важный шаг для привлечения инвестиций и развития промышленности в регионах, объяснил в беседе с RT Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.
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