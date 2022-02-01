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Волейболисткам московского «Динамо» засчитано техническое поражение в матче Лиги чемпионов против «Дуклы» из-за невыдачи чешских виз 5 членам российской делегации

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) не стало переносить матч женской Лиги чемпионов между московским «Динамо» и чешской «Дуклой».

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