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Spiegel узнал, где Германия ищет снаряды для Украины

Spiegel узнал, где Германия ищет снаряды для Украины

В арсенале Индии находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, Германия ведет с ней негласные переговоры о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников, поскольку индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой.

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