Мухе-дрозофиле приписали навыки разработчика и посчитали её зарплату

Муха-дрозофила, чей мозг насчитывает менее 140 тысяч нейронов, в 2026 году могла бы претендовать на зарплату разработчика — около 2,04 млн рублей в год.
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