В Венесуэле поймали террористов с Украины, Колумбии и США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления на встрече с боливарианской милицией заявил, что в стране задержали семерых иностранных наемников, включая троих с Украины, они готовили террористические акции.
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