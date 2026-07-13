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Регионы России

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«Росатом» создал платформу «Когнитрон» для обучения ИИ-агентов и интеллектуальных помощников

«Росатом» создал платформу «Когнитрон» для обучения ИИ-агентов и интеллектуальных помощников

Госкорпорация «Росатом» разработала инновационную платформу «Когнитрон», предназначенную для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, а также создания ИИ-агентов и интеллектуальных помощников.

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