«Росатом» создал платформу «Когнитрон» для обучения ИИ-агентов и интеллектуальных помощников

Госкорпорация «Росатом» разработала инновационную платформу «Когнитрон», предназначенную для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, а также создания ИИ-агентов и интеллектуальных помощников.
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