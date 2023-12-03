Зеленского высмеяли за странный образ и слепое следование за США

Украинского лидера Владимира Зеленского высмеяли пользователи социальной сети X* за странный образ на видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу, в котором президент Украины благодарит за помощь в построении системы противовоздушной обороны (ПВО).
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