В Симферополе появится общежитие для водителей общественного транспорта

В последнее время в Симферополе остро стоит вопрос нехватки водителей общественного транспорта. Однако, как сообщил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров в Крыму Владислав Антонов, в скором времени он будет закрыт.
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