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Инстасамцы: как «английские шпионы» Абрамович и Прохоров воспитывали россиян на Первом канале Инстасамкой и Милохиным

Инстасамцы: как «английские шпионы» Абрамович и Прохоров воспитывали россиян на Первом канале Инстасамкой и Милохиным

БлокнотРУ О том, что с культурой в России что-то не так, уже давно кричат чуть ли не со всех перекрестков: и низкопошибная, и русофобская, и сплошь извращенцы…А в результате теперь в обществе не «девушки» или «барышни», а «инстасамки», в кино не Андрей Тарковский, а Сарик Андреасян и вообще - не культура, а шоубиз.

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