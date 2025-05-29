В России могут обязать водителей перестраиваться на другую полосу для пропуска спецтранспорта

Министеранс разработал соответствующие изменения Министерство транспорта разработало изменения в правилах дорожного движения, касающиеся поведения водителей при встрече с транспортом, использующим специальные сигналы.
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