Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Юрий Александров Давно известно,да ,результата нет! Куда подевались ледорубы,зонтики и прочие инструменты?!

лина любимцева Эту семейку нужно судить в трибунале и расстрелять!! Этот ЗАПАД всегда почему-то поддерживает НЕГОДЯЕВ, САДИСТОВ И ПРЕСТУПНИКОВ по всему Миру!!