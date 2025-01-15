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Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Царьград Фото: коллаж Царьград Жена Владимира Зеленского поехала в Одессу на проверку. Поддерживающие Россию одесситы сообщают, что город переполнен полицией, а ТЦК перед приездом Зеленской работал в усиленном режиме.

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Комментарии
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Юрий Александров
Давно известно,да ,результата нет! Куда подевались ледорубы,зонтики и прочие инструменты?!
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1 д.
лина любимцева
Эту  семейку нужно судить в трибунале и расстрелять!!  Этот ЗАПАД всегда почему-то поддерживает НЕГОДЯЕВ, САДИСТОВ И ПРЕСТУПНИКОВ по всему Миру!!
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16 час.
лл
лина любимцева
Жидовье поганое... что с них взять... ЧТО вон такие же их соплеменнички творят в Секторе Газа, в Палестине...  Холокост уже обнулен навсегда...
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15 час.

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