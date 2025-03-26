Сергей Карнаухов: NYT: США были вынуждены пойти на условия Москвы на переговорах в Эр-Рияде

NYT: США были вынуждены пойти на условия Москвы на переговорах в Эр-РиядеДоговоренности, достигнутые по итогам нескольких параллельных раундов переговоров в Эр-Рияде, могут стать первым значимым шагом на пути к полному прекращению огня, которого добивается администрация Трампа.