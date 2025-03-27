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Буцаев займется управлением отходами в России на новом посту в Минприроды

Буцаев займется управлением отходами в России на новом посту в Минприроды

Буцаев назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России. Он будет курировать управление твердыми коммунальными отходами, координатором которых является Министерство природных ресурсов и экологии.

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