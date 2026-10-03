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The Eurasia Daily news agency

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In Germany, a smart woman from the eastern lands was requested for president

In Germany, a smart woman from the eastern lands was requested for president

In Germany, they called for the election of a woman president from East Germany. Such a proposal was made in an interview with Neue Osnabrücker Zeitung on the occasion of the Day of German Unity by the Commissioner of the Government of the Federal Republic of Germany for East German Affairs Elisabeth Kaiser.

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