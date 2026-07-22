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Царьград

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Коммунальные счета подскочат из-за счётчиков воды: что меняется с 1 августа

Коммунальные счета подскочат из-за счётчиков воды: что меняется с 1 августа

С 1 августа правила передачи показаний счетчиков воды ужесточат: кого заставят платить.С 1 августа 2026 года в России меняются условия передачи показаний приборов учёта воды.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Система оплаты услуг ЖКХ есть узаконенный грабёж .
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1 м.