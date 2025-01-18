Эти малоизвестные симптомы говорят о дефиците микроэлементов в организме

Дефицит питательных веществ вызывает различные симптомы. Часто мы жалуемся на усталость и снижение настроения, нас мучают головные боли, проблемы с кожей или мышечные спазмы, мы чаще подвержены инфекциям, нам труднее сосредоточиться, выпадают волосы и ломаются ногти.