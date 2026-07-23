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Аргументы и Факты

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Зеленский анонсировал поездку в США в ближайшие дни

Зеленский анонсировал поездку в США в ближайшие дни

Владимир Зеленский анонсировал свой предстоящий визит в США, в рамках которого запланированы переговоры со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

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