Зеленский анонсировал поездку в США в ближайшие дни

Владимир Зеленский анонсировал свой предстоящий визит в США, в рамках которого запланированы переговоры со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, передает ТАСС.
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