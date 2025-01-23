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Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников

Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Малков: ПВО сбила беспилотники над Рязанской областью Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы поразили несколько беспилотников над Рязанской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

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