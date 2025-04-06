Суд арестовал миллиарды рублей Чубайса и еще семи человек по делу «Роснано»

Московский суд арестовал 5,6 млрд руб. Чубайса и еще 7 человек по делу «Роснано»Арбитражный суд Москвы арестовал средства бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи человек по делу о нецелевом расходовании денег.