Общественный совет при МО МВД России «Невьянский» посетил РЭО ГИБДД в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

В рамках акции членом Общественного совета Ольгой Пейсахович были осмотрены все помещения, где ведётся приём граждан, а также находящиеся в доступных местах информационные стенды для граждан с указанием контактных телефонов, алгоритмом подачи документов и порядка действий по получению государственных услуг.