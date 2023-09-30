Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    В стране инфляция? Тогда почему "недоимки" по алиментам не возрастают ежемесячно? Тогда "влезать в долги" алиментщика...Угроза привлечени...
  • F I
    Пересаживаемся на велосипеды ,самокаты мимо общ. транспорта и своих авто...  Принципиально ,пусть удавятся барыги и с...Цены на топливо в...
  • Надежда Галаева
    Жуткое пламя...Под Тверью разбил...

Общественный совет при МО МВД России «Невьянский» посетил РЭО ГИБДД в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Общественный совет при МО МВД России «Невьянский» посетил РЭО ГИБДД в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

В рамках акции членом Общественного совета Ольгой Пейсахович  были осмотрены все помещения, где ведётся приём граждан, а также находящиеся в доступных местах информационные стенды для граждан с указанием контактных телефонов, алгоритмом подачи документов и порядка действий по получению государственных услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх