Политика как она есть

Новая администрация США пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).