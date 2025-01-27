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США пообещали снять санкции с Венгрии

США пообещали снять санкции с Венгрии

Новая администрация США пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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