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Аргументы недели

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Sohu: Япония ответила на визит Путина на Курилы санкциями через 50 дней

Sohu: Япония ответила на визит Путина на Курилы санкциями через 50 дней

Японии понадобилось 50 дней, чтобы отреагировать на поездку Владимира Путина на Итуруп, — китайские аналитики объяснили, почему Токио так медлил.

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