"Победа Украины - это нереально," - утверждал он, обсуждая текущий конфликт. "Лучший исход для них - это мирный договор," - добавил журналист, акцентируя внимание на том, что все это знают, включая самого Зеленского, который и сам стремился к миру с самого начала боевых действий.