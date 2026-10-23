Сегодня, 17:07 Высшее руководство Ирана отдало приказ военному командованию Исламской республики на фоне растущих угроз со стороны США и Израиля привести в полную готовность децентрализованную доктрину так называемой «мозаичной обороны».
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