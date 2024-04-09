Ямальские депутаты скрывают решения по вопросу объединения муниципалитетов

Депутаты Приуральского района 8 апреля проголосовали по вопросу объединения с Лабытнанги. В Сети появился протокол заседания, согласно которому народные избранники отказались запускать слияние муниципалитетов.
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