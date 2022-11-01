Двое жителей Мордовии, задержанные правоохранителями, признаны виновными в незаконной охоте

Собранные органами дознания ММО МВД РФ «Ардатовский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего жителя поселка Тургенево и 37-летнего жителя города Ардатов, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.
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