Саратовский орган ФГБУ "ВНИИЗЖ" подтвердил свою аккредитацию

Саратовский инспекционный орган Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") успешно прошел процедуру подтверждения своей компетентности.
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