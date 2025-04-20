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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич поборолся с тренером Джеффом Ван Ганди за мяч, пытаясь помешать «Клипперс» взять челлендж

За 33,1 секунды до конца матча защитник «Денвера» Джамал Мюррэй выбил мяч у звездного форварда «Клипперс» Кавая Ленарда, и судьи зафиксировали потерю.

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