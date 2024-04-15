24 апреля в ДК Победа состоится городской детский музыкальный конкурс среди дошкольных учреждений. 🏆🏆🏆 Организаторы конкунса МБУ "Новоаннинский КДК" при поддержке администрации городского поселения г.
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24 апреля в ДК Победа состоится городской детский музыкальный конкурс среди дошкольных учреждений. 🏆🏆🏆 Организаторы конкунса МБУ "Новоаннинский КДК" при поддержке администрации городского поселения г.