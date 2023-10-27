Роскомнадзор впервые включил видеоигру в реестр распространителей информации

В этот перечень попали видеоигра PUBG Mobile и ее издатель — сингапурская компания Proxima BetaВидеоигра PUBG Mobile и ее издатель — сингапурская компания Proxima Beta —оказались внесены Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).