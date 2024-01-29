Ким Чен Ын наблюдал за запуском крылатой ракеты

Две ракеты «Пульхвасал-3-31», разработанные и испытанные Северной Кореей на прошлой неделе, были запущены с подводной лодки в воскресенье под наблюдением Ким Чен Ына, сообщило государственное информационное агентство KCNA в понедельник.
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