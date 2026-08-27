Пентагон переложил на Европу ведущую роль в снабжении Киева

Соединенные Штаты планомерно перекладывают на европейские государства ключевые обязательства по финансированию Украины и обеспечению коллективной безопасности, заявил 27 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби .
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