Дачный дом в Питкярантском районе загадочно вспыхнул ночью снаружи

Люди успели отстоять от огня дом в дачном кооперативе В четверг, 25 июля, в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Питкярантского района поступило устное заявление о пожаре на территории дачного кооператива «Березка».
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