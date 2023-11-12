Реформы в социальных выплатах: что изменится с 1 декабря Елена ГалицкаяС 1 декабря 2023 года Россия внесла изменения в систему социальных выплат, заменяя многие детские пособия на ежемесячные выплаты связанные с рождением и воспитанием детей.