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Бегич приостановил контракт с «Рубином». Это 5-й легионер, покинувший клуб в марте

Сильвие Бегич не будет выступать за «Рубин» в этом сезоне. Казанский клуб объявил о приостановке контракта с хорватским футболистом до лета 2022 года.

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