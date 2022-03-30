В Архангельской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка

В Архангельской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области в городе Каргополе задержан местный житель.

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