Словакия хочет восстановить каналы коммуникации с Россией, заявил Бланар

Заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Россией, в том числе, для обсуждения ситуации с поставками российского газа Словакия, заявил глава МИД республики Юрай Бланар его слова 12 сентября приводит издание Aktualne.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым