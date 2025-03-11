"Столото" подвел итоги 2024 года в сфере благотворительности и КСО

РИА Новости/Евгений Биятов В 2024 году распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" оказал поддержку в общей сложности более чем 25 проектам и благотворительным некоммерческим организациям, сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.