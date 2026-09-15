В Канаде неизвестный хищник растерзал юношу и почти оторвал ему руку

В Канаде неизвестный хищник растерзал 21-летнего юношу и почти оторвал ему руку. Об этом 15 сентября рассказали в издании CTV News.
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