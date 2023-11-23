Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    наивняк!!!(((  как и при комми - "правильная проверка"... и ПОСТУПИЛ(((Школьники не прот...
  • Олег Самойлов
    Живет Evgenija Palette позапрошлым десятилетием, к сожалению...Школьники не прот...
  • Олег Самойлов
    Ну, камуноиздной швали все и всегда поперек их партейных глоток торчит!тОни все время срали на своих гениТальных парт..."Расстрельные спи...

"Первый пошел" Испуганного патриота-певца повязали прямо в аэропорту

"Первый пошел" Испуганного патриота-певца повязали прямо в аэропорту

АМАРАНТ "Вернулся? Одевай наручники!" Мощное видео. Создан важный прецедент. Теперь звездуны, поливающие Россию из-за бугра, крепко призадумаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
Самое лучшее этот прецедент  сделать обыденной формальностью и спускать нельзя: человек не меняется, за все надо отвечать. Он хотел по легкому срубить бабки, Но предательство, это не &quot;по лёгкому&quot;, это должен быть срок. Кто-то получает увечья, проливает кровь, терпит все тяготы войны, а кто-то за их спинами предает. Как это разместить на весах справедливости? А просто - штраф бат его должен ждать. НЕ зона, где он хоть и в петушатнике, но перекантуется,  там, где не перекантуешься. Никакого снисхождения, хорошо, если не повесят этого иудиного выкормыша в том же дисбате. Может как-то выскользнет из справедливых рук нашего правосудия? А ведь все может быть. Тогда давить!
Ответить
59 мин.
Юлия Кахичко
ну так загранпапорт имеется наверняка
Ответить
30 мин.
Георгий Корнев
Автор! А кто такой кронер в России. В США Понятно, и то коронеры есть не во всех штатах.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх