"Первый пошел" Испуганного патриота-певца повязали прямо в аэропорту

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demyr150648

Самое лучшее этот прецедент сделать обыденной формальностью и спускать нельзя: человек не меняется, за все надо отвечать. Он хотел по легкому срубить бабки, Но предательство, это не "по лёгкому", это должен быть срок. Кто-то получает увечья, проливает кровь, терпит все тяготы войны, а кто-то за их спинами предает. Как это разместить на весах справедливости? А просто - штраф бат его должен ждать. НЕ зона, где он хоть и в петушатнике, но перекантуется, там, где не перекантуешься. Никакого снисхождения, хорошо, если не повесят этого иудиного выкормыша в том же дисбате. Может как-то выскользнет из справедливых рук нашего правосудия? А ведь все может быть. Тогда давить!